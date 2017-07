Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, le ultime news gossip ad oggi 3 luglio 2017!

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, le ultime news. Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sono felici e più innamorati che mai. Al settimanale ‘Intimità‘ la Chiabotto ha rivelato di aver conquistato il fidanzato con il suo sorriso sempre solare.

“Credo proprio di sì. Con la buona cucina certamente no, visto che non è il mio forte: posso allestire una tavola perfetta, ma la pasta frolla per me rimane un mistero. Un certo ascendente l’ha avuto sicuramente l’aspetto fisico, questo non si può negare, inoltre Fabio, che ha 16 anni più di me, mi ha visto crescere e pian piano diventare una donna. Però, certamente, quello che ha fatto breccia nel suo cuore è stato il carattere, in particolare la solarità che ho ereditato da mia madre. Che è esattamente come me”, ha spiegato.

Le splendide immagini di Cristina Chiabotto su Instagram!

Estate d’animo❤️ #buongiorno Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 30 Giu 2017 alle ore 04:13 PDT

Per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco amore a gonfie vele!

Qualche tempo fa, invece, Fulco aveva rilasciato delle bellissime parole d’amore per la compagna: “Noi ci siamo trovati! Per la prima volta nella mia vita mi sono fidanzato con una persona che mi ha preso di testa, per i valori che ha. Andiamo d’accordo su tutto: nel cibo, nei viaggi, nel modo di vivere la vita, nel come educare un domani i figli. Naturalmente anche l’attrazione fisica è importante, a me Cristina piace tanto!”.

Le immagini di Cristina Chiabotto e Fabio Fulco su Instagram

#southbeach #myfavouritesandwiches #home#myplace #enjoy😎 Un post condiviso da Fabio Fulco (@fabiofulco) in data: 27 Apr 2017 alle ore 13:15 PDT