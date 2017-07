Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, le ultime news gossip ad oggi 3 luglio 2017

Flavio Montrucchio, le ultime novità. Protagonista dello show ‘4 mamme’, il onda su Sky, Flavio Montrucchio è un papà molto presente nella vita dei suoi figli, i piccoli Mya e Orlando avuti dalla moglie Alessia Mancini. Al settimanale ‘Intimità’ Flavio ha raccontato: “Sono sempre stato molto presente e attivo, perché mi fa piacere e perché penso che sia giusto. Certo, io ho la fortuna di fare un lavoro che non ha orari fissi, anche se poi mi capita di stare lontano da casa un mese di fila, ma, quando ci sono, porto i miei figli a scuola, li vado a prendere, li accompagno a danza, in piscina… Insomma, tutto quello che serve, lo faccio senza problemi. E con piacere”.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, le ultime news gossip.

Poi Montrucchio ha parlato proprio della moglie Alessia, che per lui è una super mamma e una super moglie. “Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione, ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto… super promossa, senza dubbio”, ha detto.