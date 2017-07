Guida Tv, i programmi tv di stasera, lunedì 3 luglio 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di lunedì 3 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film The Big wedding: Don ed Ellie si fingono una coppia felice per il matrimonio del figlio. Su Rai 2 alle 21:15 continua la saga di Non Uccidere, mentre Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Tutta colpa del vulcano. Alain e Valérie erano una bella coppia, ma oggi non si sopportano più. La figlia Cécile si sposa in Grecia, ed in due decidono di andare alle nozze, senza sapere l’uno della presenza dell’altro. I voli, però, sono interrotti dall’eruzione del vulcano Eyjafjöll…

Guida tv di questa sera lunedì 3 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film Out of time. Il capo della polizia Matthias Whitlock ha un grande successo professionale, mentre dal punto di vista della vita privata sta divorziando dalla moglie ed ha intrapreso una relazione con una donna che in passato è stata vittima di un marito violento che però stqa per morire di cancro, e decide di far beneficiare della sua polizza vita a Matthias, ma le cose prendono una piega diversa…

Su Canale 5 alle 21:10 vedremo la seconda puntata della quarta stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda il film Brubaker. Henry Brubaker è un criminologo che ha il compito di dirigere il penitenziario ad Arkansas, dove non sono previste guardie carcerarie e dove l’ordine interno è mantenuto da detenuti considerati”affidabili”.