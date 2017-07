Mariana Rodriguez e Simone Susinna, è nato un amore!

Simone Susinna non è più single… Le rivelazioni delle ultime settimane. Sui giornali di gossip si vocifera la nascita di una nuova coppia vip. Si tratta di Mariana Rodriguez, che in autunno abbiamo visto al Grande Fratello Vip, e di di Simone Susinna, uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La storia d’amore, come poi ha confermato la stessa Mariana, è nata da poco. Al settimanale Mio, infatti, Simone aveva invece recentemente detto di essere single da due anni e di non cercare una storia: “Sono single da due anni, per ora voglio stare da solo e concentrami sul lavoro. Per quello che faccio sono necessari tempo e concentrazione, sono un ragazzo altruista e tradizionalista. Quando ho una ragazza accanto le dedico tanto tempo sottraendone a me, ma ora non me lo posso permettere, sto studiando da attore e devo impegnarmi tanto. L’Isola è stato un grande trampolino di lancio, adesso tocca a me saper sfruttare questa occasione. Quello del cinema è un mondo che mi affascina, ci sono delle belle proposte in cantiere, ma da buon siciliano, finché non firmo non parlo”.

Mariana Rodriguez e Simone Susinna, Mariana racconta della loro love story!

Novella 2000 ha fotografato i due insieme e così, chiedendo spiegazioni a Mariana, la modella non ha potuto negare l’evidenza e ha dichiarato: “Ci stiamo frequentando da due settimane circa e sto benissimo. Simone è speciale… Lo conosco da tempo ma solo ora l’ho scoperto. Non è solo bello. E’ gentile e super romantico, mi riempie di attenzioni, mi fa sentire come una regina e questo mi fa impazzire”.