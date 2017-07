Melory Blasi si è sposata: Ilary e Francesco Totti presenti alle nozze. Tutti dettagli

Melory Blasi si è sposata! Alle nozze presenti Francesco Totti e Ilary Blasi. Ieri è stata una giornata speciale in casa Totti-Blasi. Melory, la sorella di Ilary, si è sposata con il suo storico fidanzato Tiziano. Alla cerimonia era presente anche Francesco Totti che ha voluto condividere sui suoi profili social una foto delle nozze. Un mese fa erano state celebrate le nozze in Comune, ora il matrimonio religioso e la grande festa per Melory Blasi e Tiziano Panicci.

Melory e Tiziano sposi. Tutti i dettagli delle nozze

La cerimonia religiosa della sorella di Ilary e dello storico fidanzato si è svolta nella chiesa San Bartolo di Roma. Melory ha indossato un magnifico abito bianco, con ricami e trasparenze sul decolletè, mentre Ilary ha sfoggiato un outfit molto elegante, un abito chiaro scollato, impreziosito da perle luccicanti.

La dedica social di Francesco Totti per Melory Totti.

«Melory e Tiziano, vi auguriamo una meravigliosa vita insieme!», ha scritto in una dedica su Instagram Francesco Totti, apparso rilassato ed elegante accanto alla moglie Ilary Blasi. I due pochi giorni fa erano in vacanza a Mykonos con la famiglia, ed ora sono rientrati a Roma, per il matrimonio di Melory, una festa tra amici e parenti, con tante risate e tante foto e selfie con il “capitano”.