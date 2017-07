Pensioni anticipate e Ape Social, le ultime news ad oggi 3 luglio 2017, la situazione in Umbria. Sul fronte pensioni anticipate e Ape arriva forte la denuncia dei sindacati dei lavoratori edili dell’Umbria, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che in una nota evideziano le pecche del nuovo meccanismo di pensionamento anticipato, che ne rendono oltremodo difficoltoso l’accesso: «È un’Ape “sempre meno social” quella che il governo ha messo a disposizione dei lavoratori edili, prevedendo per l’accesso all’anticipo pensionistico una serie di adempimenti burocratici che, di fatto, la rendono pressoché inaccessibile anche a chi ne avrebbe pienamente diritto». A denunciarlo in una nota sono i sindacati dei lavoratori edili dell’Umbria, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. “Nei fatti il governo sta negando a tutti i lavoratori edili, compresi naturalmente i circa 720 interessati dell’Umbria, l’accesso all’Ape, realizzando una vera e propria truffa – scrivono i sindacati umbri – La truffa è rappresentata dalla circolare Inps numero 99 del 2017, che prevede per il lavoratore impiegato in attività pesanti e pericolose, l’obbligo di presentare una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi il periodo di lavoro svolto. Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro, le dichiarazioni si sommano una con l’altra”.

«È utile sapere – continuano Fillea, Filca e Feneal – che gli edili hanno in media 3 rapporti di lavoro l’anno e siccome il periodo interessato deve coprire 7 anni, significa che occorrerebbe qualcosa come 21 dichiarazioni di datori di lavoro diversi. Un vero e proprio “tour de force”, chiaramente impraticabile, tanto più per il fatto che, ad esempio in Umbria, il 40% delle aziende edili negli ultimi anni è sparito. Quindi, il percorso indicato dall’Inps e dal Governo è del tutto impraticabile e puzza lontano un miglio di truffa e di presa in giro di una intera categoria. Anche perché basterebbe rivolgersi alle casse edili per produrre la necessaria certificazione». «È necessario che da subito il governo e l’Inps provvedano a sanare questa situazione assurda. Dal canto suo, il sindacato degli edili continuerà la mobilitazione», concludono Fillea, Filca e Feneal.

Pensioni anticipate e Ape Social, le ultime news ad oggi 3 luglio 2017: la situazione in Toscana.

In Toscana sono circa 29.000 gli operai edili iscritti alla Cassa edile. Di questi, circa mille hanno più di 63 anni, paletto necessario per accedere alla possibilità della pensione anticipata con lo strumento dell’Ape social: ma per quasi tutto loro, se non tutti, sarà impossibile ottenere l’anticipo pensionistico per via dei requisiti troppo stringenti che sono richiesti. “Questi lavoratori sono penalizzati anche perché la loro vita lavorativa è caratterizzata dalla discontinuità. Per questo l’Ape agevolata sa di presa in giro. A 65 anni lavorare in cantiere è dura, i lavori non sono tutti uguali, non ci possono essere degli anziani sulle impalcature, basta coi nonni sui ponteggi”, spiega Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea Cgil Toscana.

La Bartoli spiega quali sono i limiti dell’Ape social:”Oltre a quelli ormai “classici” (36 anni di contribuzione, 6 degli ultimi sette con continuità contributiva: condizione già di per sé molto rigide perché gli operai edili hanno, per la natura dell’attività, storie contributive frastagliate), si aggiunge il fatto che le ultime circolari dell’Inps impongono ai lavoratori di certificare gli anni svolti come lavoro gravoso. E questa certificazione deve essere fatta da un soggetto terzo, cioè l’impresa.

“Ma in un settore come l’edilizia, caratterizzato da estrema flessibilità e dove spesso un lavoratore cambia azienda, molte ditte hanno chiuso o sono introvabili. Come fa un lavoratore a farsi scrivere questa certificazione? In questo modo alla beffa si aggiunge un’altra beffa”, dice Bartoli. Che aggiunge: “I sindacati hanno chiesto al Governo un incontro urgente sulle criticità emerse nella fase attuativa dell’Ape, chiediamo anche di trovare un altro metodo per la produzione di questa certificazione da parte degli operai, magari passando per le Casse edili. Più in generale, è necessario intervenire sulla legge Fornero affinché chi fa un lavoro gravoso e particolare come quello edile possa andare in pensione prima”.