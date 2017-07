Riforma pensioni, nuovo confronto tra governo e sindacati domani martedì 4 luglio 2017. Obiettivi e priorità!

Riforma pensioni, domani martedì 4 luglio 2017 ci sarà il nuovo confronto tra governo e sindacati. In programma per domani al Ministero del lavoro il nuovo tavolo di confronto tra Governo e sindacati sul tema delle pensioni, che suggellerà l’avvio della cosiddetta Fase due di riforma. I temi che le parti sociali porteranno sul tavolo del confronto sono: il legame dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future pensioni dei giovani, l’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare.

Riforma pensioni e Fase due, le ultime dichiarazioni di Ivan Pedretti.

Sottolinea Ivan Pedretti, segretario dello Spi-Cgil alla vigilia del nuovo incontro:”Ci sono tanti problemi da risolvere e l’obiettivo è quello di trovare delle buone soluzioni”. Ed aggiunge:”Servono risposte a giovani, lavoratori e pensionati. Uniti possiamo farcela”. In un altro post su Facebook rimarca:”Lo Spi Cgil è una grande organizzazione che rappresenta uomini e donne che hanno ancora tanto da dare e la voglia di misurarsi con i grandi cambiamenti che stanno attraversando il nostro tempo. Perché dobbiamo guardare avanti con coraggio e senza paura se vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per tutti quelli che cercano in noi le risposte di cui hanno bisogno”.

Riforma pensioni e fase due, priorità e obiettivi. Le dichiarazioni di Roberto Ghiselli.

“Le priorità che i sindacati porranno al governo nell’incontro ‘tecnico’ sul sistema previdenziale, fissato il 4 luglio, sono le Pensioni contributive di garanzia per i giovani e la modifica della legge che impone la revisione dell’eta’ pensionabile in relazione alle aspettative di vita“, lo ha riferito all’Agi Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil. “Dobbiamo dare risposte ai giovani che hanno carriere fragili e discontinue. Lo strumento non e’ certo il ricorso alla previdenza complementare, perchè chi non riesce a costruire il primo pilastro non può neanche costruire il secondo”.

La proposta dei sindacati è di introdurre “meccanismi di carattere solidaristico nel sistema contributivo imperniato sulla previdenza pubblica”. “Si tratta – spiega Ghiselli – di premiare la presenza e l’attività nel mondo del lavoro, non di dare a tutti una pensione minima garantita. A chi è disoccupato e segue un periodo di formazione, chi ha il part time, chi fa lavori di cura, chi ha contributi bassi come collaboratori, lavoratori pagati con i voucher, colf che lavorano poche ore: a tutti costoro va valorizzato un periodo contributivo ulteriore”. Tutto ciò a carico della fiscalità generale. “L’intervento è a carico dello Stato ma il meccanismo che proponiamo costa meno della pensione minima per tutti e degli interventi assistenziali di soccorso alla povertà. Inoltre, e’ un sistema virtuoso contro l’evasione contributiva, perchè i contributi troppo bassi per maturare una pensione vanno di fatto perduti”.