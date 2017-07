Tagli capelli estate 2017: i tagli scalati di tendenza di Rocio Morales, Jennifer Aniston e Hedi Klum!

Tagli di capelli estate 2017. Per la nuova stagione i trends capelli vedono in primo piano le scalture, per un effetto volume molto naturale. Tra le bellissime dello spettacolo impazzano i tagli scalati, come ad esempio quello della splendida attrice Rocio Morales, che sceglie un taglio di capelli lungo, colore nero corvino, con un sapiente gioco di scalature sulla lunghezza, accompagnato da un frangia lunga sempre di grande tendenza.

Tagli di capelli scalati estate 2017: il look alla moda di Jennifer Aniston.

Se siete alla ricerca di un taglio di capelli di tendenza non potete non avere come riferimento lei e sempre lei: la splendida Jennifer Aniston. Negli anni il taglio dell’attrice non è cambiato. ed è rimasto sempre medio lungo, e si è semplicemente alleggerito in perfetto abbinamento con una colorazione biondo chiara. Nelle recenti apparizioni la Aniston ha quasi sempre scelto uno styling liscio e delle leggere scalature, per un pò di volume ed un effetto molto naturale.

Tagli di capelli lunghi estate 2017: il look raffinato di Heidi Klum.

Molto amati dalle più tradizionali saranno come sempre i tagli di capelli lunghi, che vivranno di una nuova vita con delle leggere scalature, come quelle utilizzate dalla bellissima modella Heidi Klum, che porta i suoi capelli biondi lunghissimi, con riga al centro o al lato, e con poche ciocche sul viso che lasciavano intravedere il taglio scalato sul davanti.