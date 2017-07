Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 3 luglio 2017: Alessio tradisce Valeria? A poche ore della seconda puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4, ecco alcune anticipazioni e news del nostro daytime. Alcune anticipazioni parlano di un possibile tradimento cui assisteremo domani: a cedere alle tentazioni sarà Alessio? Il ragazzo già negli scorsi giorni aveva espresso simpatia nei confronti della tentatrice Carmen, cui aveva fatto delle confidenze molto personali. Sarà lui il primo a tradire la fidanzata?

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 3 luglio 2017: Selvaggia posta una foto con le nuove amiche, unica esclusa è Francesca…

Indiscrezioni, intanto, spuntano dai social dei protagonisti, che hanno già fatto ritorno a casa. Selvaggia ha postato una foto su Instagram in compagnia delle nuove amiche Camilla, Valeria, Veronica e Sara, e ha scritto: “Sauvage!!Sono stata per voi un punto di riferimento simpatico e pieno di vita. E voi siete state lo stesso per me. Siete uniche! Vi adoro carissime”. Le cinque ragazze sembrano essere diventate molto amiche, ma Francesca non c’è nelle foto. Questo indizio fa pensare che sia successo qualcosa durante l’avventura a Temptation Island: di cosa si tratterà?