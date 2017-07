Temptation Island 2017 Ed. 4, il falò di confronto tra Camilla e Riccardo

Temptation Island 2017 Ed. 4, Riccardo chiede il confronto immediato con Camilla. Stasera, 3 luglio 2017, va in onda la seconda puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4. Nonostante sia passata una sola settimana dall’inizio del reality, ci sono già tante evoluzioni scottanti che fanno presagire una seria situazione di crisi per molte coppie. Nella puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 di stasera, 3 luglio 2017, qualcuno ha già chiesto un chiarimento davanti al falò: si tratta di Riccardo, che ha chiesto un confronto con la sua fidanzata Camilla per alcuni atteggiamenti della ragazza che non gli sono piaciuti per nulla. Alcuni video mostravano la ragazza divertirsi insieme ad un tentatore, e Riccardo non ci sta: ha chiesto il falò di confronto già durante la seconda puntata.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Riccardo sceglie di uscire con o senza Camilla?

Camilla, alla richiesta del fidanzato, è incredula: la sua, in realtà, è stata una reazione al comportamento dello stesso Riccardo, che ha mostrato di essere molto vicino ad una tentatrice! Riccardo questo non l’ha capito, e vuole vederci chiaro: Camilla che intenzioni ha? A breve la scelta: i due decideranno di mettere una pietra sopra ai comportamenti avuti nel villaggio, oppure queste “libertà” significano che l’amore non è solido come credevano e quindi c’è bisogno di troncare la storia d’amore?