Temptation Island 2017 Ed. 4, stasera la seconda puntata. La seconda puntata di Temptation Island 2017 ed. 4 andrà in onda a breve, ma in rete già circolano delle anticipazioni sulla terza puntata della trasmissione, in onda lunedì 10 luglio 2017. Stasera ci sarà il primo chiarimento: quello tra Camilla e Riccardo. La prossima settimana, invece, assisteremo alla resa dei conti per altri due protagonisti di questa stagione del reality: Alessio e Valeria. I due sembravano molto affiatati, ma, appena messo piede nel villaggio, sembra si stia sgretolando tutto…

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni della terza puntata di lunedì 10 luglio 2017: Alessio tra le braccia di Carmen? Il confronto con Valeria.

Alessio ha avuto molti comportamenti che hanno ferito la fidanzata Valeria. Il ragazzo si è mostrato dubbioso sul suo fidanzamento, tanto da ammettere che gli manca più il gatto della fidanzata. Ma questo non è niente in confronto a quello che è accaduto in seguito… Alcune anticipazioni rivelano che Alessio si è appartato con la tentatrice Carmen: i due si sono rifugiati in camera della ragazza, lontani dalle telecamere, e chissà se tra i due non sia successo qualcosa… Lunedì 10 luglio ci sarà il confronto tra Valeria ed Alessio. Sarà amore o rottura definitiva?