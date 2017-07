Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni, le news e il gossip di oggi lunedì 3 luglio 2017: seconda puntata! «Il confronto tra Riccardo e Camilla» – Lunedì sera 3 luglio 2017, in prime time su Canale 5, seconda puntata di Temptation Island, il docu reality più seguito dell’estate – il “top di gamma” del Biscione Mediaset! – condotto da Filippo Bisciglia. Dopo​ la​ prima puntata che ha scatenato il ​pubblico​ a casa con un audience da record, riprende iI viaggio tra i sentimenti delle sei coppie protagoniste, fra dubbi, ripensamenti e riconferme! Molti i fidanzati in crisi da subito! A preoccupare i fan sono soprattutto le tensioni nate tra Riccardo e Camilla: l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato molto vicino alla single Simona Solimeno e, secondo le anticipazioni, per la coppia sarebbe già tempo di confronto. Con quale esito?

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni news e gossip di lunedì 3 luglio 2017: seconda puntata! «I tranquilli e gli inquieti…»

Anche la situazione di Francesca e Ruben – secondo le anticipazioni di Temptation Island – è tutt’altro che serena: lei ha riservato dure parole nei confronti del fidanzato, mostrandosi invece particolarmente a suo agio con i tentatori single, e i telespettatori sono in attesa della reazione di lui. Ad avere atteggiamenti confidenziali con i single è anche Valeria, compagna di Alessio. Prosegue, inoltre, il periodo di separazione per i fidanzati Selvaggia e Francesco dopo un inizio molto burrascoso. La coppia apparentemente più pacata è invece quella formata da Antonio e Veronica.