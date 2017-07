Temptation Island 2017 Ed. 4 e Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – Il Punto a lunedì 3 luglio 2017 – «Si inizia a entrare nel vivo!» – Continua con grande successo la programmazione di Temptation island 2017 Ed. 4, il reality show di Canale 5 che vediamo in onda ogni lunedì sera in prime time con la conduzione di Filippo Bisciglia. La trasmissione entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana con la messa in onda della seconda puntata di una quarta edizione che sta entusiasmando tantissimo il pubblico da casa. Le anticipazioni, gossip e news rivelano che i protagonisti indiscussi del prossimo appuntamento in onda lunedì 3 luglio saranno Riccardo e Camilla, la coppia già protagonista a Uomini e donne Trono Classico. Cosa sta per succedere (oppure, cosa è già successo) tra i due? Ecco quello che c’è da sapere.

Le ultimissime anticipazioni e gossip news su Temptation island 2017 rivelano che Riccardo e Camilla si rivedranno all’ultimo falò: nel dettaglio l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, dopo aver visto una serie di filmati che non gli son garbati per nulla, ha scelto di accelerare i tempi e di poter avere un confronto diretto con la sua fidanzata ad una settimana esatta dall’inizio delle registrazioni del programma di Canale 5. La Mangiapelo – sempre stando alle Anticipazioni Gossip e News di Temptation Island 2017 Ed. 4 e Uomini e Donne Trono Classico – nel momento in cui riceverà la comunicazione ufficiale da parte di Filippo Bisciglia scoppierà in lacrime, credendo questa volta di averlo perso definitivamente.Quali saranno gli sviluppi di questa storia? Continuate, per saperlo, a sintonizzarvi con le nostre anticipazioni e gossip news su Uomini e Donne e Temptation Island 4!