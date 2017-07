Un posto al sole le anticipazioni e tutte le trame delle puntate di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2017 – «Il nome del neonato» -Finalmente Viola partorisce e – come recitano le anticipazioni di Un posto al sole – dà alla luce un bellissimo bambino. Ritorna nella sua famiglia il sereno, lo scherzo, il relax? Macché! C’è ancora qualcosa che li fa agitare. Infatti Eugenio e Raffaele cominciano a litigare per il nome da dare al piccolo appena nato, poiché il nome scelto dal marito non è adatto, secondo il buon Giordano!

Un posto al sole le anticipazioni e tutte le trame delle puntate di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2017 – «Serena evita Claudio?»

Serena decide di non andare allo spettacolo del padre, dato che – stando alle anticipazioni di Un posto al sole – non vuole imbattersi in Claudio dato che la moglie di Filippo ha paura di mostrargli a sua volta i suoi reali sentimenti e quindi preferisce starsene sempre più lontano da lui. Il padre di Serena resta molto male quando si accorge che sua figlia non è andata alla prima mentre Claudio vuole parlarle. Tuttavia di affrontarlo lei non ne vuole proprio sapere.