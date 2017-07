Temptation Island 2017 Ed. 4 e Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – Il Punto al 3 luglio 2017 – «Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati genitori della bellissima Bianca!» Per Marco Fantini questa bambina sarà una cosa unica, perché anche se da tempo già faceva il padre di Alle, il figlio avuto da Beatrice con un altro uomo, con la piccola Bianca invece potrà sentire davvero l’amore paterno. Tuttavia, in queste ore la sorella di Beatrice, Ludovica Valli, ha fatto delle dichiarazioni via Instagram da molti giudicate pazzesche: che cosa avrà mai detto?

Temptation Island 2017 Ed. 4 e Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – Il Punto al 3 luglio 2017 – «Una normale reazione»

Secondo le Anticipazioni Gossip e News di Temptation Island 2017 Ed. 4 e Uomini e Donne Trono Classico – nel momento in cui Beatrice Valli ha messo al mondo una bellissima bambina, sua sorella le ha dedicato un lungo post su Instragram, usando parole davvero molto profonde e toccanti. L’emozione per l’ex tronista Ludovica Valli è stata davvero molto forte. Infatti, nelle ore successive al parto a voluto esprimere tutti i suoi sentimenti tramite un post scritto su Instragram: ”Benvenuta al mondo piccola Bianca!” In effetti si tratta della normale reazione di una persona affettuosa come Ludo, di fronte alla nascita della sua nipotina: di spiazzante c’è solamente il fatto che qualcuno la trovi spiazzante, per qualche clic in più!