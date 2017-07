Alessia Marcuzzi, il look ai Wind Summer Festival di stasera, 4 luglio 2017

Stasera, martedì 4 luglio 2017, andrà in onda su Canale 5 l’evento musicale più atteso dell’estate: il Wind Summer Festival. Alla conduzione dell’evento diretto da Roberto Cenci ci sarà la confermata Alessia Marcuzzi, che quest’anno sarà affiancata da Nicolò De Devitiis e da Daniele battaglia. Sono tanti gli artisti che vedremo stasera sul palco, e tra questi ci sono Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, LP, Jax Jones, Ofenbach, Paola Turci, Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Cristina D’Avena, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Nina Zilli, Riki, Alex Britti, Fabrizio Moro, Gabry Ponte con Favji e Giulia Penna, Tiromancino, e tanti altri, tra cui alcune nuove proposte come Amara.

Alessia Marcuzzi, il look per la prima puntata dei Wind Summer Festival di stasera, 4 luglio 2017.

Alessia Marcuzzi sarà nuovamente alla conduzione del Wind Summer Festival. La conduttrice propone sempre look graziosi ed alla moda, indice del suo buon gusto. Per la prima puntata dell’evento di stasera, 4 luglio 2017, la Marcuzzi ha stupito con un simpatico look casual, indossando dei jeans chiari alla caviglia, una t-shirt bianca ed un cardigan lungo al ginocchio.