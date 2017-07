Ambra Angiolini e Massimiliao Allegri, le ultime news. La notizia è di quelle che sanno dell’incredibile, testimoniata dalle foto del settimanale ‘Chi‘. Ambra ha un nuovo amore, e non si tratta di uno sconosciuto. L’attrice da qualche tempo fa coppia con l’allenatore Massimiliano Allegri. Lo scoop, con tanto di immagini paparazzate, lo pubblica il magazine diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola da mercoledì 5 luglio. Ad anticipare il tutto ci ha pensato una delle penne più famose della testata giornalistica, Gabriele Parpiglia.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: è nata una nuova coppia nell’estate 2017!

Pubblicando la nuova copertina del magazine Parpiglia ha scritto su Instagram: “Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola mercoledì 5 luglio lo scoop dell’estate 2017: la travolgente passione scoppiata tra una coppia nuovissima e inaspettata, quella composta dall’attrice Ambra Angiolini e dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due hanno trascorso un weekend di passione all’Argentario e le eccezionali immagini pubblicate da Chi non lasciano dubbi sulla natura del sentimento che li lega”. “Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ricostruisce in un eccezionale reportage tutte le tappe di questo nuovo amore che inaugura in modo clamoroso le cronache della stagione estiva”, ha poi concluso.