Andrea Damante e Giulia De Lellis: fissata la data delle nozze! Le ultime news ad oggi 4 luglio 2017

Andrea Damante e Giulia De Lellis, ultime news. Andrea Damante ha appena pubblicato il singolo Follow my Pamp, ed in poche ore ha già ricevuto tantissime visite al videoclip della canzone su YouTube. A Tgcom ha raccontato: “Il video l’abbiamo girato un po’ in Italia e un po’ all’estero. Insieme a me c’è anche Giulia. Una sera stavamo discutendo della canzone e un po’ per caso è nato anche il balletto. Abbiamo deciso di farlo insieme ma poi lei segue il suo mondo e io il mio”.

Andrea è felicissimo anche del successo della sfida lanciata sui social, dove ha invitato i suoi seguaci a riprendersi mentre fanno il balletto che lui stesso interpreta nella clip del singolo. “Abbiamo lanciato la Follow My Pamp Challenge, invitando i fan a fare la loro versione del balletto che faccio io con Giulia. Sta andando fortissimo, riceviamo un sacco di video. Quelli che mi hanno colpito di più sono quelli dei bambini molto piccoli, degli anziani o quelli delle scuole. Mi ha colpito tutto questo coinvolgimento, non solo di giovani ma di tutti. Perché la musica arriva dappertutto”, ha detto.

Il video di Follow My Pamp Challenge postato su Instagram.

#NOINONCIFERMIAMO 🌈 Ecco la mia #followmypampchallenge , non potevo non farla 😏 Chi riesce a farla più figa ?! #stupitemi @andreadamante #followmypampchallenge#followmypamp#myconos#greece#ioete##BALLALA Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 29 Giu 2017 alle ore 05:31 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante: fissata la data delle nozze!

Nell’intervista a Tgcom anche un po’ di gossip: Damante ha rivelato quando sposerà la sua amata Giulia. “Ci sposeremo a maggio 2019. In questi due anni vogliamo realizzare una solidità a livello lavorativo, personale e di coppia. Lei è giovane e anche io vorrei ancora fare un paio di cose prima di mettere su famiglia”, ha spiegato.

Perduto è il tempo che in amor non si spende . #Amate ☀️ #buonadomenica#lasera#sfogliandolagallery#noi#joy#torniamoacasa Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Mag 2017 alle ore 11:17 PDT