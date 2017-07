Anticipazioni Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 – tutte le trame delle puntate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2017 – «Ayaz lascia Oyku»- Secondo le anticipazioni di Cherry Season Ayaz lascia Oyku senza spiegazioni, ma lei non si rassegna, è sconvolta ma al tempo stesso è sicura che lui la ami ancora. Presa dalle sue vicende amorose e dal tentativo di capire cosa è successo, arriva in ritardo alla presentazione dei suoi disegni agli americani, dimenticandosi la cartellina a casa di Ayaz. Mete, informato dell’accaduto da Seyma che è appena stata riassunta da Onem, è pronto a piazzare la sua zampata!

Secondo le anticipazioni di Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 – Ayaz, per far allontanare Oyku, finge di essersi fidanzato con Isik, una sua vecchia compagna di scuola. La sua tattica sembra funzionare visto che Oyku si innervosisce e diventa sempre più ostile. Ma la costante vicinanza e pressione di Mete alla giovane designer non le dà pace e la fa sentire come soffocata!