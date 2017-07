Anticipazioni di Un posto al sole – tutte le trame delle puntate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2017 – «L’Otello provvidenziale» – Secondo le anticipazioni di Un posto al sole i dubbi di Serena avranno la meglio in lei, e così decide di non assistere alla prima dello spettacolo di suo padre suscitando un sincero dispiacere in Claudio: sarà vero che Serena ha paura di quello che prova per quel ragazzo? Grazie all’aiuto provvidenziale di Otello, Ornella riesce a risolvere il dissidio tra Raffaele ed Eugenio sul nome da dare al neonato di Viola.

Anticipazioni di Un posto al sole – puntate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2017 – «Una decisione improvvida!»

Sebbene Matteo sia abbastanza convinto di essere al sicuro, Marina lo avverte di non sottovalutare Roberto, e secondo le anticipazioni di Un posto al sole, i fatti potrebbero darle ragione. Ferri è quello che è! Il ferimento di Roberto è ciò che porta, come abbiamo visto, Serena a decidere di non andare a Roma al debutto in teatro del padre e di Claudio, ma probabilmente si pentirà di quella decisione. Mentre Rossella è in ansia per un esame all’università, Patrizio sembra invece concentrato su se stesso e su una nuova avventura da intraprendere.