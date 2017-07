Domenico Diele, le ultime news ad oggi 4 luglio 2017

Domenico Diele, le ultime news ad oggi. Dopo aver investito e ucciso una donna in autostrada, mentre guidava nonostante la patente ritirata e avendo assunto sostanze stupefacenti, Domenico Diele si trova in carcere a Salerno. In un colloquio con l’europarlamentare di Fi, Fulvio Martusciello che è andato a trovarlo, l’attore ha voluto mandare un messaggio ai giovani, affinché non ripetano gli errori che ha fatto lui.”Non fate come me. Non pensate che la droga sia una cosa da niente. Anche se io so che l’incidente maledetto non è successo per quello“, ha detto.

Domenico Diele, le ultime dichiarazioni dell’attore.

L’interprete di fiction di successo, come ‘1992’ e ‘1993’ (andate in onda su Sky), ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma non può tornare a casa perché non si trova un braccialetto elettronico. “Avrò un processo, pesano i miei errori. Ne ho commessi. Ma il giudice ha deciso di mandarmi agli arresti domiciliari, otto giorni fa. Non posso andarci, mi spiegano, finché non arriva questo anello con un microchip che ti mettono addosso. È vero che non se ne trovano, che ce ne sono così pochi?”, ha fatto sapere.

Quanto successo in autostrada, sostiene lui, lo tormenta di notte. “Soprattutto quando sto al buio, in cella, risento la scena dell’impatto. Continuamente mi tormenta il fatto che su quell’autostrada, dov’era tutto scuro, io non ho visto quella donna”, ha spiegato.

Un nodo, quello dei braccialetti elettronici, ben noto non solo alla penitenziaria, ma anche ai vertici dei Ministeri della Giustizia e dell’Interno. Il Guardasigilli Andrea Orlando ha assicurato, solo pochi giorni fa, che è in corso “un nuovo bando, per 12mila. Stanno arrivando i nuovi dispositivi. Per un errore del legislatore, la competenza dell’acquisto è del Ministero degli Interni. Comunque ne sono stati utilizzati già 10mila, non è che non esistano”.