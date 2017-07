Guida tv, i programmi tv di stasera, martedì 4 luglio 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di martedì 4 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa prima serata di martedì 4 luglio delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la fiction The Halcyon.

Siamo nel 1940, e nell’hotel a 5 stelle Halcyon viene indetta una riunione dal proprietario dell’albergo per appoggiare il conte di Halifax a capo del governo britannico. Su Rai 2 vedremo la serie tv Hawai Five-0, mentre su Rai 3 alle ore 21:20 ci sarà il consueto appuntamento con l’attualità e la politica con Carta Bianca.

Guida tv di questa sera martedì 4 luglio giugno 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, Il bisbetico domato, film con Adriano Celentano ed Ornella Muti. Mattia è un uomo che ama molto gli animali e poco gli uomini. Riuscirà la bella Lisa a conquistarlo? Canale 5 propone i Wind Summer Festival, la kermesse estiva condotta da Alessia Marcuzzi con tanti ospiti. Su Italia 1 alle ore 21:15 vedremo il film di fantascienza L’alba del pianeta delle scimmie. Will Rodman è uno scienziato che sta sperimentando un medicinale per curare l’Alzheimer, e lo testa su dodici scimpanzé. Accadrà l’inaspettato… Sulla rete La7 vedremo In onda, programma di approfondimento condotto da David Parenzo e da Luca Telese.