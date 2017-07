Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news gossip ad oggi 4 luglio 2017

Francesco Totti e Ilary Blasi, le ultime news ad oggi. Bellissimi e innamorati Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati dalle vacanze a Mykonos, dove hanno trascorso un lungo soggiorno di pieno relax insieme a tutti i loro figli, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. La coppia è rientrata a Roma per prendere parte all’atteso matrimonio della sorella di Ilary, Melory, che ha detto ‘sì’ al compagno storico Tiziano Panicci con una cerimonia che si è tenuta nella chiesa di San Bartolo nella Capitale. L’ex capitano della Roma ha voluto fare gli auguri alla cognata anche sul social. Francesco ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie e ai neo sposi ai festeggiamenti per il ‘sì’.

Il futuro calcistico di Francesco Totti, le ultime news.

Il campione si è presentato all’evento con un abito blu e papillon, tutto firmato da Daniele Alessandrini. Nel frattempo non è ancora chiaro quale strada prenderà Francesco, che solo qualche settimana fa ha dato l’addio alla squadra della Capitale tra la commozione di mezza Italia. Forse per lui c’è un posto nella dirigenza del club, anche se dall’estero sono arrivate offerte milionarie. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ospite della redazione del quotidiano abruzzese ‘il Centro ha così dichiarato:”Francesco lo avremo quasi sicuramente come dirigente. Ho parlato anche ultimamente con lui e, al di là del ruolo che deve ancora scegliere, devo dire che sarei contento di averlo vicino perché può essere un valore aggiunto per le sue conoscenze oltre che per il suo spessore a livello di personalità”.

“È ovvio che poi l’allenatore lo faccio io, questo è sicuro ed è alla base di tutto – aggiunge il tecnico abruzzese nel corso di una diretta Facebook dalla redazione de ‘il Centro’ – però avere vicino delle persone che conoscono benissimo l’ambiente e anche tanti calciatori che io magari in questo momento conosco poco mi aiuterebbe a trovare la chiave di lettura per tante situazioni. Il mio rapporto con lui? Ci siamo sentiti sempre con grande continuità da quando non abbiamo più giocato assieme. Non ho avuto la fortuna di allenarlo”. Ma avrà la fortuna di guidare la Roma. “Non sono un gradissimo sognatore, ma esserci arrivato è motivo di grande soddisfazione – confessa Di Francesco -. Rappresenta un po’ il percorso che ho fatto da calciatore, partendo dal basso e costruendo con gli anni una carriera facendo le mie esperienze che mi hanno portato ad avere questa possibilità che cercherò di sfruttare al meglio. Sono sereno e convinto che sarà una grande annata”.

Le foto al matrimonio di Melory Blasi postate su Instagram.