Il concerto mega evento di Vasco Rossi a Modena dell’altra sera ha visto numerosi ospiti che hanno partecipato, seppure dietro le quinte. Mentre il rocker deliziava il con i suoi più grandi successi, nella sala attigua al palco, ospiti di Paolo Bonolis, si sono susseguiti una serie di personaggi più o meno vip. C’era la donna che ha ispirato a Vasco la canzone “Silvia”, poi un’altra esponente del gentil sesso è apparsa dietro le quinte del concerto.

Maddalena Corvaglia: “Piango tutte le volte che sento Sally”

Si tratta di Maddalena Corvaglia, già moglie di Stef Burns che fu sposata proprio da Vasco. È noto, infatti, che la celebre velina di ‘Striscia la notizia’ conobbe l’ex marito proprio in occasione di un concerto di Vasco Rossi e che, qualche anno dopo, fu lui a officiare il rito civile che li rese marito e moglie. Maddalena si trova dietro le quinte e, per quanto s’è visto, non ha incrociato l’ex marito (i due sono separati da gennaio). A proposito di Vasco, invece, ha dichiarato: «Vasco mi disse che Stef e io eravamo la dimostrazione che nella vita non bisogna accontentarsi. Vasco è timido, riservato ed educato. Sul palco è sempre lui, interpreta la canzone e te la fa vivere facendoti provare quello che provava quando l’ha scritta. Io mi sono tatuata un verso di “Sally”. In quel momento sentivo di essere la protagonista della canzone. Ero disincantata, avevo perso il senso delle cose. Quando l’ho sentita sono scoppiata a piangere. Anzi, piango tutte le volte che la sento».