Tagli capelli corti, bob, caschetti: la gallery con i trends capelli di stagione!

Tagli, corti, medi, caschetti estate 2017. I tagli di capelli più amati e preferiti dalle donne per l’estate 2017 sono quelli medi e quelli corti. Il taglio di capelli medio del momento è il bob, nella versione short, spettinato e messy. Molte bellissime dello spettacolo amano sfoggiare anche caschetti con styling liscio, come la bella showgirl Katia Pedrotti, che lo alterna anche al wob, un bob mosso per un effetto di maggior volume.

Tagli corti e medi estate 2017: i trends capelli per la nuova stagione.

I tagli di capelli medi sono tra i più trendy del momento. Il long bob, il wob, lo short bob hanno suscitato l’interesse di moltissime donne che hanno deciso di provarlo, apprezzandone la versatilità e la femminilità. Molte donne ricorrono alla media lunghezza, infatti, ideale per sentirsi in ordine, anche quando le temperature diventano troppo elevate.

Tagli capelli estate 2017: il wob impazza tra le celebrities.

Da Hollywood si conferma la tendenza che vede in primo piano i tagli di capelli bob, come quello sfoggiato dall’attrice Jennifer Lawrence, sia in versione liscissima sia in versione mossa, con leggerissime scalature sulla lunghezza. Molto glamour è anche il wob con la frangia. Il wob con la frangia è diventato il taglio più richiesto nei saloni di tutto il mondo, per la sua versatilità e per il fatto che molte star di Hollywood lo hanno eletto “taglio dell’anno” in fatto di tagli capelli per l’estate 2017.

