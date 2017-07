Temptation Island 2017 Ed. 4: lieto fine per Camilla e Riccardo. Il video con le immagini dell'incontro!

Tempatation Island 2017 Ed. 4. le news su Camilla e Riccardo. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Tempatation Island 2017 Ed. 4. Prosegue il viaggio all’interno delle vicende sentimentali delle coppie protagoniste della nuova fortunata edizione del reality. La puntata di ieri ha visto l’uscita di Riccardo e Camilla, dopo il falò di confronto richiesto da Riccardo. Quest’ultimo, nel pinnettu non riesce a contenere la gelosia vedendo Camilla in atteggiamenti troppo confidenziali con Nicolò: per questo motivo chiede immediatamente il falò di confronto con lei.

Il video della reazione di gelosia di Riccardo.

La reazione di Riccardo non si fa attendere! #TemptationIsland @rickygissss Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 3 Lug 2017 alle ore 14:31 PDT

Temptation Island 2017 Ed. 4: il lieto fine per Riccardo e Camilla.

Riccardo e Camilla si ritrovano dopo appena dieci giorni al falò di confronto. Riccardo è visibilmente turbato e chiede spiegazioni a Camilla per i suoi comportamenti con Niccolò, che invece la ragazza definisce puramente amichevoli. Riccardo furioso chiede di poter rivedere con Camilla i filmati che la riguardano, e poco dopo lei fa lo stesso con lui. Alla fine del confronto Camilla si sente offesa per il comportamento del suo ragazzo che, secondo lei, ha usato parole troppo dure. Alla fine i due fanno pace ed alal domanda di Filippo Bisciglia Riccardo risponde di voler uscire dal programma insieme alla sua amata Camilla. Per i due giovanni innamorati c’è il lieto fine a Temptation Island 2017 Ed. 4!

Lieto fine per Camilla e Riccardo! ❤ #TemptationIsland @rickygissss @ma.pina Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 3 Lug 2017 alle ore 14:58 PDT