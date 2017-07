Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: Gemma è ancora nei pensieri di Giorgio? Il misterioso post su Facebook

Uomini e Donne, le ultime news tra Giorgio e Gemma. La storia d’amore tra Giorgio e Gemma ha fatto sognare tantissimi fan, ma è finita da più di un anno. Ora Gemma, dopo aver sofferto tanto per il suo gabbiano, sembra felice accanto ad un altro uomo, Marco, ma sembra che Giorgio ci stia ripensando… La storia tra Gemma e Giorgio, nonostante sia durata poco, sembra essere quella, tra le storie nate a Uomini e donne, che ha colpito maggiormente i fan, che si aspettano evoluzioni tra i due. Vediamo cosa è successo.

Uomini e Donne, Giorgio pensa ancora a Gemma?

Sulla sua pagina Facebook Giorgio Manetti ha scritto, sabato scorso, un posto molto dolce la cui destinataria, per le centinaia di persone che hanno commentato, sembra essere Gemma. Secondo altri, invece, c’è un nuovo amore all’orizzonte. Il nome della destinataria non è stato menzionato, ma chissà che non sia proprio la dama torinese la fortunata a cui sono rivolti così dolci pensieri. Vedremo se, nelle prossime ore, ci sarà qualche reazione di Gemma o se la dama torinese penserà solo al suo Marco.

Uomini e Donne, il post di Giorgio su Facebook