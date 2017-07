Velvet 4 anticipazioni e trama puntata di giovedì 6 luglio 2017 – Il primo episodio: « Pret-à-porter» – La prima puntata di Velvet 4 si intitola Pret-à-porter e le anticipazioni basate sulla trama riportano che la nuova stagione della fiction inizia con un salto temporale di cinque anni. La fiction spagnola entra negli anni Sessanta e i telespettatori scopriranno come siano cambiate le vite dei protagonisti: Mateo (Javier Rey) ha iniziato a dirigere una rivista, Cristina vuole cercare di riallacciare i rapporti con Ana e quest’ultima da semplice sarta è riuscita a sfondare nel mondo della moda, diventando una stilista affermata a livello internazionale.

Secondo le anticipazioni e le trame di Velvet, dopo la morte dell’amato Alberto, Ana si è rifatta una vita anche a livello sentimentale, riprendendo la relazione con Carlos (Peter Vives). Nel corso della prima puntata della quarta stagione di Velvet Ana tornerà alla Velvet per lanciare una nuova linea di moda e un grande colpo di scena sarà proprio dietro l’angolo: Alberto, non avendo perso la vita nel disastro aereo, tornerà a Madrid e per la prima volta incontrerà suo figlio.