Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio 2017 – «Matrimonio in carcere!» – Tina, come spiega parlando a lungo con Clara, intende dimostrare tutta la sua vicinanza a Oskar e quindi le anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore, ci rivelano che la Kessler decide di sposare il suo fidanzato anche in carcere!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio 2017 – «Williamo ancora geloso!»

Werner tenta di impedire a Charlotte di destinare il patrimonio ai bisognosi e – secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – esorta Saskia a compiere un intrigo ai danni di Friedrich. William non è più disposto a conciliarsi con Adrian, il quale sospetta che dietro l’aggravarsi delle condizioni di salute di suo fratello ci sia un errore medico. Ne parla allora con Michael. William torna in ospedale, dimostrando una certa qual gelosia nei confronti di Clara e Adrian. È finita così la pace tra i fratelli Lechner?