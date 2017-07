Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, le ultime news. Dopo una vacanza d’amore a New York e poi ai Caraibi, e i giorni di relax trascorsi a Roma, Charlotte Casiraghi e il fidanzato Dimitri Rassam sono stati fotografati dal settimanale Chi, mentre si godono attimi di relax in piscina. Il produttore cinematografico figlio di Carole Bouquet è stato presentato ufficialmente in famiglia e anche con il figlio di Charlotte Casiraghi si è instaurato subito un ottimo rapporto.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam innamoratissimi: il ritratto della famiglia felice.

Come testimoniano le foto del settimanale Chi, che li ha ripresi in piscina nelle acque dello Yachting Club di Monaco, Charlotte e Dimitri si mostrano davvero affiatati e felici. Dopo il breve flirt con Lamberto Sanfelice ha ritrovato l’amore con Rassam che ha saputo stabilire un buon rapporto il piccolo Raphael, che Charlotte ha avuto dall’attore Gad Elmaleh. I tre si divertono, infatti, in acqua a bordo di un materassino, e sembrano il ritratto perfetto della famiglia felice!