Fabrizio Corona, le ultime news e dichiarazioni ad oggi 5 luglio 2017!

Fabrizio Corona, le ultime news. Fabrizio Corona non ce la fa più a stare in carcere: lo sta dicendo a gran voce in questi giorni e lo ha ripetuto durante un’udienza alla Sezione misure di prevenzione. “Non ce la faccio più a stare in carcere, ho subito un’ingiustizia, stavo facendo il mio affidamento, non è giusto”, ha detto. Corona, che in realtà le foto non le scattava ma le vendeva, si trova ancora in carcere anche se l’ultima sentenza, a giugno, è stata favorevole nei suoi confronti. Corona quando è stato arrestato nuovamente ad ottobre del 2016 era infatti in affidamento, misura revocata dopo le nuove accuse e il rientro nel penitenziario.

Fabrizio Corona, le ultime news dell’avvocato Ivano Chiesa.

L’avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa, vorrebbe che la decisione di un nuovo affido arrivasse a breve. “Spero decidano prima dell’estate”, ha detto. Poi parlando dello stato d’animo di Corona ha aggiunto: “Non ha più tanta pazienza, è innervosito perché non ce la fa più a stare in carcere e lo vive come un’ingiustizia perché anche il processo ha dimostrato che non doveva tornare dentro. E’ stato revocato l’affidamento su un presupposto che non c’era e ora bisogna porre rimedio a questa ingiustizia”.