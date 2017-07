Guida Tv: i programmi tv di stasera, mercoledì 5 luglio 2017 su Rai, Mediaset e La7…

Guida tv completa di mercoledì 5 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 5 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Riflettori puntati sul re dei divulgatori, Piero Angela, che su Rai 1 con Super Quark ci propone tanti servizi e ospiti per parlare di diversi argomenti quali robot, materia oscura, ma anche di dislessia, colesterolo, e di anoressia. Su Rai 2 andrà in onda il film MacGyver, Il fantasma al fresco. Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo Dante’s Peak, film d’azione del 1997 con Pierce Brosnan e Linda Hamilto. Su Canale 5 vedremo Shades of Blu, una nuova serie tv con protagonista Jennifer Lopez. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo il film L’alba del pianeta delle scimmie. Su La7, infine, alle 21:10 andrà in onda il film I Tartassati, con Totò, Louis De Funès, Aldo Fabrizi. Il cavalier Torquato Pezzella è il titolare di un negozio di abbigliamento che evade regolarmente le tasse con l’aiuto di un consulente di fiducia. Un brutto (per lui) giorno arriva però nel negozio il maresciallo della Tributaria Fabio Topponi