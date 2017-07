Il Segreto, le anticipazioni di stasera, 5 luglio 2017: Ramiro va via, Mariana è scomparsa

Il Segreto, le anticipazioni di stasera 5 luglio 2017: la partenza di Ramiro. Stasera andrà in onda una nuova puntata de Il segreto. Rosario è stata molto felice di poter riabbracciare Ramiro, ma la felicità è presto svanita: Ramiro dovrà lasciare la casa. Rosario spera almeno di poter riabbracciare Mariana, ma la donna sembra essere svanita nel nulla: non ci sono, infatti, notizie né indizi concreti per il suo ritrovamento. Il triste giorno arriva, e Ramiro deve partire da Puente Viejo, essendo stato chiamato dall’esercito. Ma Rosario continua a domandarsi: dov’è Mariana?

Il Segreto, le anticipazioni di stasera 5 luglio 2017: le intenzioni di Cristobal.

Nella puntata de Il Segreto di stasera vedremo Donna Francisca immersa nei suoi pensieri: sa che per sopravvivere deve capire cosa fare, deve inventarsi qualcosa. Cristobal ed Eulalia concedono alla donna di fare delle piccole passeggiate all’interno della villa, ma per farlo deve prima firmare dei documenti. L’intento di Cristobal sembra sempre più chiaro: vuole l’eredità di Donna Francisca, in modo da poter avere non solo possedimenti, ma anche soldi che gli permettano di fare degli investimenti.