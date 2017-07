Morgan contro Fabio Fazio. Morgan si è scagliato contro Fabio Fazio, negli ultimi giorni al centro delle polemiche dopo aver ottenuto dalla Rai un contratto che gli frutterà ben 12 milioni di euro. Lo sfogo del cantautore è arrivato sul social. “Vorrei informare che la Rai dà 12 milioni a Fazio e senza nemmeno darmi uno straccio di motivazione rifiuta tassativamente i progetti che ormai da due anni io presento, e si tratta di cose scritte da me frutto della mia esperienza e ricerca musicale”, ha fatto sapere Morgan su Facebook.

Morgan contro Fabio Fazio! Le ultime news ad oggi 5 luglio 2017

Poi ancora prosegue Morgan nel post: “[…] milioni di euro a Fazio, anch’egli uomo senza alcuna specificità o eccellenza in qualsivoglia settore dello spettacolo o della cultura, ma a me (quando incontro delle persone per strada una su tre mi chiede perché non faccio un programma di musica) manco una risposta via sms, troppo impegnati a costruire i loro palinsesti”. Infine un appello ai suoi colleghi musicisti affinché si rifiutino di andare ospiti nelle trasmissioni condotte da Fazio, se “hanno i cogli.ni come uomini” e “una coscienza civile”.