MotoGp, la classifica e le prossime gare: si riprende in Repubblica Ceca

Dopo il Gran Premio di Germania dello scorso fine settimana, la Motogp ora si ferma: si riprenderà a correre il primo weekend di agosto con il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Il GP di Germania ha visto come vincitore e protagonista assoluto Marquez. Al secondo posto si è posizionato Jonas Folger, al terzo Dani Pedrosa. Quarto Maverick Vinales, quinto Valentino Rossi, Dovizioso ottavo. Lorenzo è arrivato undicesimo, Petrucci tredicesimo. Questo campionato, anche alla luce di questi risultati, si conferma essere molto equilibrato: tutto, dunque, può accadere nelle prossime gare, in quanto nella classifica generale troviamo ben 4 piloti ( Marquez, Vinales, Dovizioso e Rossi) nel giro di dieci punti.

MotoGp, la classifica aggiornata.

In attesa che si arrivi ai primi di agosto, quando si svolgerà il Gran Premio di Repubblica Ceca, ricordiamo la classifica del MotoGp aggiornata dopo la gara del Gp di Germania. Al primo posto troviamo Marquez con 129 punti, al secondo Vinales con 124 punti. In terza posizione c’è Dovizioso con 123 punti, ed in quarta troviamo Valentino Rossi con 119 punti. Pedrosa è quinto con 103 punti, mentre al sesto posto c’è Zarco con 84 punti. Settimo è Folger con 71 punti, mentre ottavo è Petrucci con 66 punti. Al nono posto c’è Lorenzo con 65 punti ed infine al decimo troviamo Crutchlow con 64 punti.