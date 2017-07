Tagli capelli corti estate 2017: la gallery con le proposte più chic dell'estate!

Tagli capelli corti estate 2017. Tra i tagli di capelli per l’estate 2017 più gettonati dell’estate ci sono i tagli cortissimi, quasi rasati. I tagli di capelli corti a differenze delle credenze comuni sono molto versatili e femminili e si prestano anche a varie acconciature, e si adattano alle esigenze più disparate delle donne. Non passano di moda gli intramontabili caschetti, nelle versioni più disparate dagli short bob ai lob, ai wob e sono sempre di grande tendenza i pixie cut, con maxi ciuffi e frange, scalature.

Tagli capelli corti, rasati e pixie cut per la nuova stagione!

Di moda anche i tagli di capelli rasati, per le donne che se la sentono di cambiare il proprio look e la propria immagine in modo più deciso. Tra le tendenze di capelli per la nuova stagione i tagli di capelli pixie sono sempre molto amati. I tagli di capelli pixie ultra moderni hanno un ciuffo asimmetrico molto pronunciato, sfilzati, ma anche nelle versioni più elegante pettinati e tirati all’indietro, e nelle colorazioni più originali, come ad esempio il biondo platino, per essere davvero glamour ed alla moda per la nuova stagione appena cominciata!

