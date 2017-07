Tagli capelli e look vip estate 2017: il bob retrò e lo stile ammaliante di Bella Hadid conquistano Venezia!

Tagli capelli e look vip, lo stile ammaliante di Bella Hadid a Venezia. Bellissimo look e stile anni cinquanta per l’affascinante top model statunitense Bella Haid, che in questi giorni è arrivata in Italia facendo tappa nella magica città di Venezia. Nei giorni scorsi abbiamo visto la top model Bella Hadid in giro per la città tra feste di moda e impegni lavorativi e giri panoramici in gondola. Su Instagram ha condiviso ogni momento del suo viaggio, compresa una foto che ritrae i canali della città.

Tagli capelli e look vip estate 2017: Bella Hadid conquista Venezia con il suo stile affascinante ed unico!

Nei giorni scorsi Bella si trovava a Venezia per partecipare alla festa di Bulgari. Lei si è mostrata, anche sui social, con un bellissimo taglio di capelli, un bob in stile un pò retrò, ed ha indossato con un abito bianco molto elegante, con uno spacco altissimo sulla coscia e con un ampio scollo a V. Stile unico ed un’acconciatura da femme fatale e un rossetto rosso acceso, per un look davvero di grande effetto e di grande impatto, che ha conquistato il pubblico.

Le splendide immagini di Bella Hadid su Instagram a Venezia.

🔪🌹💎 Un post condiviso da Bella Hadid (@bellahadid) in data: 30 Giu 2017 alle ore 21:10 PDT