Anticipazioni Temptation Island 2017 Ed. 4 puntata di lunedì 10 luglio 2017 – Le news e il gossip – «Terza puntata!» – Dopo la conclusione della seconda puntata di Temptation Island 2017 già trapelano le prime anticipazioni su quanto accadrà lunedì prossimo, 10 luglio 2017. Così come nell’episodio di ieri sera, anche nella terza puntata non mancheranno colpi di scena che lasceranno i fans sorpresi, spiazzati e sconcertati! In attesa di vedere cosa hanno fatto le cinque coppie rimanenti nel villaggio, le anticipazioni dicono che la coppia composta da Alessio e Valeria sembra essere sempre più in crisi tra la sofferenza di lei e l’infedeltà di lui. Sara è incredula per i continui ammiccamenti di Nicola verso un’altra, mentre Francesca continua a lamentarsi di Ruben.

Dopo il lieto fine per una delle sei coppie – Riccardo e Camilla – all’interno del programma, rimangono adesso ventiquattro tentatori e dieci fidanzati. Secondo le anticipazioni di Tenptation Island 4, nella terza puntata vedremo nuovamente una coppia complice e innamorata che sembra aver superato la grande prova della tentazione impressa nel programma. Delle cinque coppie rimaste, nessuna mostra stabilità e sicurezza. Più instabile di tutte sembra la coppia composta da Alessio e Valeria, fidanzati da cinque anni, conviventi da tre e che gestiscono una comune attività commerciale. Sarà sufficiente ciò a tenerli insieme?