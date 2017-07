Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 5 luglio 2017: grande successo per la seconda puntata del reality. Prosegue il successo di Temptation Island 2017 Ed. 4. Lunedì è andata in onda la seconda puntata del reality, che si è confermato il programma più visto del lunedì sera con 3.540.000 spettatori e il 18.38% di share. Anche sui social Temptation Island ha spopolato: gli hashtag riferiti al programma sono milioni, e sono stati inoltre registrati145 mila tweet. Vediamo quali sono le ultime news nel daytime di oggi, 5 luglio 2017.

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 5 luglio 2017: Riccardo e Camilla, l’enigma fuori dal reality.

Durante la seconda puntata abbiamo assistito al falò chiarificatore tra Riccardo e Camilla. Il ragazzo ha chiesto un confronto con la sua fidanzata in quanto alcuni atteggiamenti di Camilla con il tentatore Nicolò non gli sono piaciuti: nei video mostrati a Riccardo si vedeva Camilla imboccare Nicolò e ballare insieme. Camilla, in realtà, ha avuto questi comportamenti per reazione: la ragazza ha visto Riccardo comportarsi in maniera intima con una tentatrice…

Tutto è bene quel che finisce bene: Riccardo e Camilla si sono chiariti durante il falò, ed hanno deciso di tornare a casa insieme. Ma sul web si vocifera che, una volta usciti dal villaggio, tra i due sarebbe finita. Riccardo e Camilla sono stati visti non insieme, ma separati. Anche sui social, vediamo postare immagini da luoghi differenti…