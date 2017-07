Temptation Island 2017 Ed. 4, lieto fine tra Selvaggia e Francesco? Gli indizi

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni: il reality continua a regalare tante sorprese. Durante la puntata di lunedì abbiamo visto trionfare l’amore tra Camilla e Riccardo, e secondo alcuni rumors i due ragazzi che si sono incontrati a Uomini e Donne non sono gli unici ad aver goduto di un lieto fine. Sembra, infatti, che anche Selvaggia e Francesco siano tornati a casa insieme. Su Facebook il ragazzo ha pubblicato una nuova immagine del profilo in cui è in compagnia di Selvaggia, e se le cose durante il reality fossero andate male sembra poco probabile che un ragazzo potesse aver voglia di postare una foto in compagnia della sua ex. Selvaggia, inoltre, su Instagram, ha postato una foto in cui appare con un anello: che si sia fidanzata ufficialmente con Francesco?

Temptation Island 2017 Ed. 4 news e anticipazioni. Lieto fine tra Selvaggia e Francesco?

I segnali che tra Francesco e Selvaggia sia andato tutto bene non finiscono qui. Sempre sui social, Francesco ha postato una foto mentre è dal tatuatore, taggando Selvaggia e scrivendole “amore mio”. Il post, però, è stato subito cancellato per non togliere la sorpresa ai fan di Temptation Island.

Sempre dai social arriva un’altra anticipazione di Temptation Island 2017 Ed. 4. Selvaggia Roma e Asia Nuccetelli si sono scambiate delle opinioni divergenti. La figlia di Antonella Mosetti conosciuta grazie al Grande Fratello Vip ha scritto che Selvaggia non poteva permettersi di definire brutta la tentatrice Desiree. A qesto punto, la domanda sorege spontanea: cosa è accaduto tra Desiree e Francesco?