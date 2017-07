Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le ultime news gossip ad oggi 6 luglio 2017!

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le ultime news. Il gossip che vede protagonisti Ambra e Allegri impazza in questi giorni. Sotto gli ombrelloni d’Italia non si parla d’altro: amanti della cronaca rosa o di quella calcistica, vogliono saperne di più sullo scoop dell’estate realizzato dal settimanale ‘Chi‘. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha infatti svelato la liaison amorosa tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

Dopo le anticipazioni del settimanale, ecco che in edicola si scoprono le news sulla storia sentimentale appena nata tra l’attrice e il ct. Pare che i due si siano conosciuti a Torino in occasione del Salone del Libro. Tra loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, la scintilla sarebbe scoppiata a prima vista. Ambra era fresca di rottura con il modello Lorenzo Quaglia e anche il mister era ormai single da mesi. Lui le avrebbe mandato mazzi di fiori rossi nei camerini di Mediaset. Poi la vacanza nella quale sono stati fotografati per la prima volta insieme. La coppia aveva scelto per un po’ di relax l’Argentario. Arrivati all’hotel Il Pellicano, raccontano però i beninformati, i due avrebbero trascorso quasi due giorni di grande ed intenso coinvolgimento!