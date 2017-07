Belen Rodriguez, le ultime news gossip ad oggi 6 luglio 2017

Belen Rodriguez, le ultime news. Sul social è scoppiata una piccola polemica, tipicamente estiva, sui peli di Belen Rodriguez, che in questo periodo si è trasferita a Ibiza con tutta la famiglia per trascorrere le vacanze estive, sta condividendo su Instagram moltissime foto e video del soggiorno spagnolo e appare quasi sempre in costume. Qualcuno dei suoi follower si è però soffermato su un particolare: gli evidenti peli sulle gambe e sulle braccia della bella Belen.

Sotto ad alcune delle immagini di Belen sono così comparsi alcuni commenti che le chiedevano una spiegazione. La Rodriguez non si è affatto tirata indietro e ha spiegato che a lei piace tenere un po’ di peluria bionda sul corpo, specialmente sulle braccia, perché le ragazze in Sudamerica sono solite fare così, a differenza di altri posti. Oltretutto i suoi arti in questo modo sembrano dorati e ‘pungono’ meno.”Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi punge”, ha scritto sul social Belen.