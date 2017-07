Caterina Balivo e Serena Rossi, ultime news. Cambio di programma a ‘Detto Fatto‘, o meglio, cambio di conduttrice. Da settembre infatti al timone della trasmissione pomeridiana di Raidue arriva l’attrice Serena Rossi. La bella attrice prenderà il posto di Caterina Balivo, che ad agosto darà alla luce la sua prima figlia femmina. Era da qualche tempo che girava il rumor nei corridoi della Rai, ma a confermare la notizia ci ha pensato la stessa Serena. “In queste ultime settimane ho letto tanti articoli, commenti e domande a cui non ho risposto né per confermare, né per smentire. Volevo che questa notizia vi giungesse direttamente e ufficialmente da me”, ha fatto sapere sul social.

“Dall’11 settembre mi vedrete tutti i pomeriggi alla conduzione di ‘Detto Fatto’, daytime di Rai2. Sono emozionata e felice di condurre un programma dove c’è spazio per il lifestyle, la moda e il benessere ma anche per quelle che sono le mie grandi passioni (chi mi segue da tempo lo sa): la cucina e il ‘fai da te’! Spero che il vostro affetto possa accompagnarmi in questa breve avventura”, ha spiegato la Rossi. Non si tratta di un progetto a lungo periodo visto che più avanti è previsto il ritorno della Balivo. “Caterina Balivo tornerà presto, intanto, da neo-mamma e conterranea, le auguro di vivere intensamente tutta l’esplosione d’amore che un neonato porta in casa!”, ha concluso Serena.

