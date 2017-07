Cherry Season, le anticipazioni del 6 luglio 2017: Ayaz bacia Isik

Cherry Season, le anticipazioni del 6 luglio: Ayaz si finge innamorato, ma… Secondo le anticipazioni ufficiali di Cherry Season 2 di oggi, 6 luglio 2017, vedremo Oyku, Ayaz, Mete, Emre, Burcu e Isik partire un campeggio. Ayaz continua a far credere ad Oyku che tra di loro è finita, e finge di fidanzarsi con una sua vecchia compagna di scuola, Isik. La recita da parte di Ayaz continua anche durante il campeggio, ed arriva a baciare la nuova fidanzata davanti ad Oyku. La prima reazione della ragazza è di rabbia, ed infatti getta l’anello di fidanzamento nel fiume. Poi, però, inizia a sospettare qualcosa… Ayaz, comunque, continua a fingere di essere davvero innamorato di Isik. In realtà lo fa per proteggere Oyku, ma come si metteranno le cose?

Cherry Season, le anticipazioni del 6 luglio: il sospetto di Seyma.

A sospettare qualcosa sulla relazione tra Ayaz e Isik è anche Seyma: Ayaz ha messo fine alla storia con Oyku in modo fin troppo brusco e frettoloso, senza una spiagazione. Un giorno era amore alla follia, l’altro si ritrova fidanzato con Isik. Seyma inizia quindi a sospettare che il rapporto tra Ayaz e Oyku si sia chiuso a causa dello zampino di Mete.

Mete prova a conquistare Oyku senza successo: nel cuore della ragazza c’è ancora lui, Ayaz. Seyma, intanto, vuole andare fino in fondo e capire se le cose stanno realmente come sospetta…