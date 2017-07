Tagli di capelli corti, pixie cut, rasature per l’estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’ormai vicina estate 2017 spopolano in particolare i tagli corti, tra i quali i pixie la fanno da padrona. I pixie spopolano nella versione voluminosa: la moda, infatti, impreziositi da frange e ciuffi frangia, per un effetto molto chic, sia nella versione cortissimi quasi rasata. Di gran tendenza, oltre a quelli voluminosi, sono i tagli di capelli corti particolari, cioè quelli con scalature, rasature, asimmetrie. Tutti questi tagli di capelli sono adatti a donne di carattere, che vogliono avere un look di forte impatto visivo e davvero glamour ed originale.

I bellissimi tagli di capelli corti di Katy Perry, Cara Delevingne e Kristen Stewart alla sfilata Chanel Haute Couture AI 2017/18.

Tagli di capelli cortissimi hanno sfoggiato Cara Delevingne, Katy Perry e Kristen Stewart alla sfilata Chanel Haute Couture AI 2017/18. Per le tre attrici tagli cortissimi di colore biondo ghiaccio. Il taglio di Kristen Stewart e Cara Delevingne sfoggiano un “chop cut“, dall’inglese colpo d’ascia che richiama la tecnica del taglio, con sforbiciate nette.

Katy Perry sfoggia invece un pixie cut nella versione corta. Tailler con sfondo nero a fantasia e canotta a bretelline bianca e gonna di pelle ampia per la Delevingne, mentre Kristen Stewart ha indossato un outfit con una tutina nera di paillettes, sotto al ginocchio.

