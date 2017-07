Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime e le news al 6 luglio 2017

Torna un nuovo daytime di Temptation Island 2017 Ed. 4 con le news sui partecipanti di questa nuova edizione. Dopo il lieto fine tra Riccardo e Camilla, sono ancora tante le coppie a rischio in questa nuova edizione di Temptation Island 2017 Ed. 4. Sara e Nicola sono in bilico: Nicola è infuriato con Valeria, dopo aver visto un video ha mostrato la sua fidanzata fumare una sigaretta con il tentatore Andrea. Nicola ha iniziato ad insultare Sara, chiamandola “poco di buono”. Sara, dal suo canto, si è detta molto delusa dal fidanzato, guarda sconvolta il video e si ripete che quello che vede non può essere il suo Nicola.

Anche tra Valeria e Antonio la crisi sembra essere nera: la ragazza ha sentito il fidanzato dire che non sente per niente la sua mancanza, e dal video, in effetti, si vede Antonio che si diverte, spensierato. Valeria scoppia a piangere e fa i bagagli… Secondo alcuni rumors, intanto, Ruben potrebbe chiudere la sua storia con Francesca ed essere il prossimo tronista di Uomini e Donne.