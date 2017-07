Temptation Island 2017 Ed. 4, news di oggi 6 luglio 2017: Ruben nuovo tronista e Francesco e Selvaggia sposi?

Temptation Island 2017 Ed. 4, news di oggi 6 luglio 2017: Ruben nuovo tronista? “Temptation Island 2017 Ed. 4” è indiscutibilmente il reality estivo più seguito della tv: il boom di ascolti registrato per la seconda puntata del format Mediaset condotto da Filippo Bisciglia l’ha consacrato come il programma più seguito (3.540.000 spettatori). Nelle ultimissime ore sta girando sul web circola la notizia che Rubén, il fidanzato di Francesca potrebbe diventare il prossimo tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Appena finita la seconda puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4, che ha regalato agli spettatori il tanto sperato lieto fine per la coppia formata da Riccardo e Camilla, già si pensa alle anticipazioni della terza: nella clip mandata in onda a fine puntata vediamo Valeria sempre più in crisi e sempre più arrabbiata per il comportamento di Nicola. Nelle anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 si vede Valeria, in lacrime, mentre fa i bagagli dopo aver sentito il fidanzato Alessio dire di non sentire affatto la sua mancanza, Sara sempre più delusa dal suo Nicola. Inoltre, il comportamento della tentatrice Desireè metterà sempre più in crisi Selvaggia. Al contrario, però, i profili social della protagonista del reality di Canale 5 sembrano fornire alcune prove che farebbero pensare a un lieto fine e a fiori d’arancio imminenti tra Francesco e Selvaggia.

Il video con le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4.

