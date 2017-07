Velvet 4 anticipazioni del doppio appuntamento di giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2017!

Velvet 4 anticipazioni. Dove eravamo rimasti…Nella quarta stagione di Velvet ambientata a Madrid negli anni 60 Anna ormai si è affermata nella mondo della moda, e sta crescendo il figlio avuto dal suo grande amore Alberto, di cui si sono perse le tracce. Donna forte e volitiva, stilista molto affermata ormai non solo a Madrid ma a livello internazionale, decide di tornare alla Galleria Velvet per lanciare una nuova collezione. A far parte della nuova vita sentimentale di Ana c’è Carlos. Intanto Alberto ha lasciato la Spagna da cinque anni che tutti lo credono morto…

Velvet 4 anticipazioni di giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2017.

Grandi novità per gli appassionati della serie spagnola Velvet. A partire dalla prossima settimana Velvet andrà in onda sia giovedì 13 che venerdì 14 luglio 2017. Nella puntata di giovedì 13 luglio 2017 verrà svelata la verità sulla scomparsa di Alberto. Marco Cafiero decide dismettere gli alloggi dei dipendenti della galleria per fare spazio ai locali nella nuova fattoria. Cristina scopre che Alberto è vivo…Nella puntata in onda venerdì 14 luglio 2017 Cristina e Carlo cercheranno di accelerare i tempi del matrimonio di quest’ultimo con Ana. Intanto, Rita rivelerà a Clara la sua malattia. Enrique scoprirà che Patricia è incinta…