Velvet 4 anticipazioni di stasera giovedì 6 luglio 2017: Alberto torna a casa...riuscirà a riconquistare Ana?

Velvet 4 anticipazioni di stasera giovedì 6 luglio 2017. Nuovo appuntamento su Rai1 le storie di “Velvet“, giunto alla sua quarta stagione, con protagonisti Paula Echevarría, Francesco Testi, Adrián Lastra, Manuela Velasco, Marta Hazas, Javier Rey, Pepe Sacristán, Cecilia Freire, Asier Etxeandía, Miriam Giovanelli, Peter Vives. Il primo episodio della nuova serie, in onda domani 6 luglio, alle 21.30, si intitola “Pret-a porter“.

Velvet 4, anticipazioni di stasera giovedì 6 luglio 2017: Anna una stella della moda internazionale!

Sono passati cinque anni da quando Alberto ha lasciato la Velvet. Il finale della terza stagione è stato uno shock: tutti credono che Alberto sia morto in un disastro aereo, tutti compresa la sua amata Ana. In realtà Alberto non ha mai preso quel volo, ha provato ad avvisare Ana tramite delle missive che però non sono mai state recapitate.

Siamo negli Anni ’60. Ana si è affermata nel mondo internazionale della moda. Aiutata dallo zio cresce suo figlio, il piccolo Alberto, e sebbene non innamorata ha ripreso la sua relazione con Carlos. Rita e Pedro si sono trasferiti in un appartamento in affitto per vivere insieme ai loro gemelli Miguel e Jorge. Mateo invece, dopo essersi separato da Clara, ha lasciato la galleria per andare a dirigere una popolare rivista di glamour. Cristina, dopo un lunghissima terapia, si è ristabilita. Ha ereditato le azioni del padre ed è intenzionata a riallacciare i rapporti con Ana. Alberto tornerà a casa nella prima puntata: qui ritroverà la sua amata Ana, mamma e compagna di un altro uomo. Riuscirà a riconquistare la donna che ama?