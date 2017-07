Andreas Muller, le news gossip al 7 luglio 2017 e le parole della madre Rosa

Andreas Muller torna a parlare della vittoria ad Amici a Radio Free Station: “Non me l’aspettavo di vincere, di alzare la coppa, mentre amici e parenti mi hanno sempre sostenuto. Inizialmente ci hanno creduto più di me. Comunque io sono quello di prima: un ragazzo determinato e un sognatore. Ma ho sempre la testa sulle spalle”. Andreas ha parlato dell’amicizia che lo lega ad un altro protagonista di Amici 2017, Riccardo Marcuzzo: “Riki è tuttora un fratello. Abbiamo progetti e siamo molto legati. Il bello di Amici è che è un programma che ti fa conoscere persone che poi ti possono accompagnare anche nella vita. Garrison non mi detestava, ma come altri insegnanti aveva gusti diversi. Comunque penso che non odi il mio modo di ballare, ma solo che non gli piaccia. Ma questo è stato un punto di forza per me, mi ha aiutato a crescere”.

Andreas Muller, il trasferimento a Roma.

Andreas ha inoltre parlato i suoi sogni e progetti per il futuro: “Vorrei viaggiare tanto, studiare all’estero e lavorare con Marco Mengoni. Altro sogno, è una collaborazione con Justin Bieber. Ma non vorrei solo danzare. Un giorno mi piacerebbe anche recitare”. Di Più Tv, inoltre, riporta una grande novità che riguarda Andreas: il ballerino sta per trasferirsi a Roma, dove ci sono più opportunità di lavoro rispetto alla sua Fabriano. Nella capitale, il ballerino inizierà la convivenza con la fidanzata Elena Maria. Rosa, la madre di Andreas, ha rivelato: “Non nascondo che al solo pensiero che faccia le valigie e se ne vada ho già il magone. Ma sono tranquilla: andrà a convivere con la sua fidanzata Maria Elena, che è di Fabriano ma già vive da qualche anno nella Capitale, dove studia danza proprio come Andreas”.